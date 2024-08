Nerede u Velikoj Britaniji potakle su dezinformacije s društvenih mreža i senzacionalističkih medija

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić objavio je statuse i snimke sličnog sadržaja na više društvenih mreža (Facebook, TikTok, YouTube, X) u kojima se osvrnuo na višednevne prosvjede i nerede koji su se proširili Velikom Britanijom. Evo što je napisao:

“Pad Velike Britanije Kada država postane toliko gnjila, kada vlast izdaje svoj narod, kada elite toliko gadljivo pogoduju svojim gazdama i moćnicima, a pritom gaze svoj narod – onda se događa ovo što se sada odvija u Velikoj Britaniji. Jučer nova uhićenja. Britance se zatvara u ćelije na robiju radi neprimjerenih komentara po fejsu, a divljake, poput kuvajtskog migranta Al Soaima se kažnjava sa 180 sati humanitarnog rada radi silovanja dvanaestogodišnje britanske djevojčice. Ovo sam jučer slao na nekoliko adresa jer mi je bilo tako teško povjerovati u to ludilo iako je i Elon Musk na X-u s gnušanjem pisao o ovom slučaju i pitao se javno što se događa s Britanijom koja uhićuje svoje građane radi piskaranja po fejsu, a silovatelje migrante pušta na slobodu? Prema svim mi dostupnim informacijama, to se upravo i događa. I to su vam glavni razlozi dubokih nemira i nereda na britanskim ulicama. Narod se osjeća izdanim, nesigurnim, ostavljenim. I zato je narod na ulicama. Dragi ljudi, moramo učiniti sve što je u našoj moći da sačuvamo našu malu Hrvatsku od tog ludila. Hrvatska mora ostati sigurna zemlja. A narod je taj koji na izborima svoju sudbu piše. Meni je jedino žao da dio naroda nikako da progleda. Ali, hoće, vjerujem da – hoće. Silovatelje migrante na slobodu, narod se uhićuje radi piskaranja po fejsu?!”

Slučaj silovanja 13-godišnje djevojčice

U slučaju silovanja djevojčice Miletić nije iznio sve podatke, odnosno da je britanski sud uz Hamouda Al Soaima značajno višim kaznama kaznio i glavne počinitelje nedjela. Naime, u ožujku ove godine britanski je sud osudio četvoricu mladića na ukupno 36 godina zatvora zbog manipulacije i silovanja 13-godišnjakinje. Napadači su u vrijeme kad su imali od 15 do 21 godinu koristili prijetnje ubojstvom i otmicom kako bi kontrolirali i zlostavljali žrtvu u periodu između kolovoza 2018. i travnja 2019. u Newcastleu. Djevojka je na sudu svjedočila da su je mučili i pretvorili joj djetinjstvo u noćnu moru, piše BBC.

Braća Omar i Mohamed Badreddin te Huzaefa Aleboud proglašeni su krivima za višestruko silovanje, a Hamoud Al Soaimi proglašen je krivim za seksualni napad. Djevojčicu, za koju je sutkinja Amanda Rippon rekla da je bila “iznimno ranjiva”, mladići su mamili alkoholom i cigaretama kako bi se sprijateljili. Mohamed Badreddin, koji je u to vrijeme imao 17 godina, bio je posebno “agresivan i nemilosrdan” te prijetio djevojčici da će je njegov brat Omar (tada 20-godišnjak) “ozlijediti ako ne napravi što želi”, otkrila je tužiteljica Anne Richardson na sudu.

Sutkinja je u obrazloženju presude rekla da su braća Badreddin vodila grupu te da su oni prepoznali djevojčicu kao ranjivu žrtvu. Istaknula je da su se ponašali prema njoj kao prema igrački te da ih je to zabavljalo dok su je istovremeno iskorištavali za seks. Za preostalu dvojicu je rekla da su slijedili braću te od njih “učili”. O tada 15-godišnjem Soaimiju rekla je da je bio povodljiv i “kopirao ponašanje starijih iz grupe” koje je “nepromišljeno poštovao”. Premda je prihvatila jedan od argumenata obrane da se djevojčica predstavila da ima 15 godina, a ne 13, istaknula je da “nikoga od njih ionako nije bilo briga za njezine godine i zrelost”. Djevojčica je čak pokušavala učiti njihov jezik i čitala je Kuran kako bi se sprijateljili, a oni su to iskoristili za zlostavljanje, dodala je sutkinja Rippon.

Braća Badreddin i Aleboud, prema presudi, bit će upisani u registar seksualnih prijestupnika cijeli život, a Al Soaimi na deset godina. Usto osuđeni su: Omar Badreddin (danas 26 godina) na 18 godina zatvora; Mohamed Badreddin (danas 23 godine) na 13 godina zatvora; Huzaefa Aleboud (danas 23 godine) na pet i pol godina zatvora; Hamoud Al Soaimi (danas 21 godina) na dvije godine uvjetne zatvorske kazne uz 180 sati dobrotvornog rada.

Uhićeni zbog širenja mržnje

Osim slučaja silovanja djevojčice u Newcastleu Marin Miletić je u objavi spomenuo “uhićenja zbog piskaranja po fejsu”, navodeći ova dva slučaja kao uzroke prošlotjednih nemira na britanskim ulicama. Pritom se referirao na Elona Muska koji je na X-u objavio fotografiju trojice muškaraca i zapitao se: “Što se događa?”

Musk je podijelio fotografiju na kojoj ispod fotografije prvog muškarca piše: “Objavio rasističke komentare na Facebooku. Dobio 15 tjedana zatvora”. Pored fotografije drugog muškarca stoji: “Prodavao antiimigracijske letke. Dobio 24 mjeseci zatvora”. Uz fotografiju trećeg muškarca piše: “U više navrata silovao 12-godišnju djevojčicu. Dobio 180 sati dobrotvornog rada, bez zatvora”.

Prve dvije fotografije odnose se na dva slučaja u kojima su okrivljenici osuđeni za širenje mržnje.

U prvom slučaju radi se o Shaunu Tucku, bivšem nogometašu koji je 2013. godine osuđen na 12 tjedana zatvora nakon što je na X-u objavio da bi “džamije trebalo spaliti ili bombardirati” pri čemu je spominjao “obezglavljivanje muslimanske djece” te pozivao na nerede i pobunu nakon što je u svibnju 2013. u terorističkom napadu ubijen otac britanskog vojnika, prenosi Manchester Evening News. Tuck je na suđenju rekao da to nije bilo njegovo pravo lice, da je bio pijan te da trijezan ne stoji iza tih riječi. Također je dodao da je bio jako emotivan zbog terorističkog napada.

Tuck je zbog širenja govora mržnje osuđen i ove godine u veljači, no ovaj put je dobio 15 tjedana zatvora. Radi se o incidentu koji se dogodio u kolovozu 2023. kad je bivši nogometaš u komentarima na stranici na Facebooku nogometnog kluba Everton, gnjusnim rasističkim opaskama izvrijeđao navijača, prenosi Liverpool Echo. Nakon provedene istrage, Tuck je uhićen i osuđen za zlonamjernu komunikaciju zbog čega je dobio dvotjednu zatvorsku kaznu.

Drugi slučaj govora mržnje odnosi se na Samuela Meliju (34), aktivista radikalne desnice, koji je u ožujku ove godine na sudu u Leedsu osuđen zbog rasizma i širenja mržnje i antisemitskih stavova u nizu incidenata 2019. i 2021. godine. Dobio je dvije godine zatvora, a sudac Tom Bayliss je rekao da je objava takvog sadržaja “korozivna za društvo”, prenosi BBC.

Policija je utvrdila da je Melia bio šef radikalno desne organizacije Patriotic Alternative, a preko online kanala je distribuirao naljepnice kojima je širio rasističke poruke. Na mreži Telegram otvorio je grupu s više od 3 500 pratitelja gdje su korisnici preuzimali naljepnice.

U pretrazi njegova doma policija je pronašla knjigu Oswalda Mosleyja, osnivača Britanske unije fašista, poster Adolfa Hitlera i nacističke ambleme i simbole. Sud je utvrdio da je Melia imao namjeru proširiti rasnu mržnju poticanjem ljudi da lijepe naljepnice s rasističkim porukama po cijeloj zemlji, objavila je Služba krunskog tužiteljstva, neovisno tijelo zaduženo za kazneni progon kaznenih djela koja je istražila policija u Engleskoj i Walesu, a kojim upravlja državni odvjetnik.

Napadi na džamije i azilante nakon ubojstva triju djevojčica

Takvo širenje govora mržnje Marin Miletić ocjenjuje kao “piskaranje po fejsu” te zaključuje da Britanija “uhićuje svoje građane radi piskaranja po fejsu, a silovatelje migrante pušta na slobodu” te da su to “glavni razlozi dubokih nemira i nereda na britanskim ulicama” zbog kojih se “narod osjeća izdanim”.

Međutim, ulični neredi u Velikoj Britaniji, čije scene gledamo od 30. srpnja, potaknuti su ubojstvom tri djevojčice u napadu za koji je policija odmah ocijenila da nije bio teroristički. Kako piše BBC, radi se o najgorim neredima u Velikoj Britaniji u više od desetljeća. Nasilje i nerede u više engleskih i sjevernoirskom gradu potaknule su zapravo dezinformacije koje su odmah nakon napada počele kružiti internetom zahvaljujući radikalno desnim i antiimagrantskim profilima na društvenim mrežama.

U napadu na plesni studio u Southportu 29. srpnja ubijene su Bebe King (6 godina), Elsie Dot Stancombe (7 godina) i Alice da Silva Aguiar (9 godina). U napadu je ozlijeđeno još osmero djece i dvije odrasle osobe. Policija je vrlo brzo objavila da je uhitila 17-godišnjaka iz obližnjeg sela te da napad nema teroristička obilježja.

No, korisnici društvenih mreža odmah su počeli spekulirati i širiti dezinformacije da se radi o tražitelju azila koji je brodom stigao u Britaniju 2023., a internetom se proširilo i posve pogrešno ime počinitelja te da je muslimanske vjeroispovijesti.

Večer nakon napada organizirano je bdijenje za žrtve, no to se pretvorilo u nasilje. Ljudi su masovno bacali cigle, boce i sve drugo što im je palo pod ruku na lokalnu džamiju i policiju pri čemu je ozlijeđeno 27 policajaca. Idući dan neredi su se proširili na London, Hartlepool i Manchester, a tijekom tjedna i na druge gradove, kao i na Belfast u Sjevernoj Irskoj. Dezinformacije o počinitelju širili su i neki influenceri što je doprinijelo da one dođu do šire publike. Bijesna rulja napadala je džamije, mjesta u kojima su smješteni azilanti, više automobila, zgrada pa čak i knjižnica su zapaljeni, a brojni dućani porazbijani. Lokalni stanovnici su čak bježali iz svojih domova jer su im nasilnici upadali u dvorišta.

U četvrtak 8. kolovoza objavljeno je da je više od 100 policajaca ozlijeđeno u neredima, neki teže, a neke su zemlje (Malezija, Nigerija, Australija i Indija) izdale upozorenja svojim građanima da budu oprezni ili da ne putuju u gradove u kojima su izbili neredi.

Dezinformacijama do uličnog nasilja

U srži nasilnih prosvjeda nalazilo se uvjerenje da je krivac za napad na djevojčice muslimanski imigrant. Naime, nakon uhićenja policija je objavila vrlo šture informacije, tek da se radi o 17-godišnjaku, i to zbog toga što je u Velikoj Britaniji kazneno djelo otkriti identitet osumnjičene osobe prije početka sudskog postupka ako je maloljetna.

Međutim, nedostatak informacija rezultirao je brojnim islamofobnim i antiimigrantskim objavama na društvenim mrežama. Lažne informacije o porijeklu tinejdžera proširile su se internetom i postale dostupne milijunima ljudi, a neki su išli toliko daleko da objave i posve neprovjereno, lažno ime – Ali al-Shakati, prenijela je Al Jazeera.

Objavu imena pratile su i informacije da je osumnjičeni navodno 2023. godine brodom stigao u Veliku Britaniju, no i to se pokazalo netočnim. Policija je već idući dan nakon napada, 30. srpnja, objavila priopćenje u kojem su upozorili da se internetom dijeli pogrešno ime počinitelja i apelirali su na građane da to ne čine. Također su ponovno istaknuli da se događaj ne istražuje kao teroristički napad te da nisu otkrili druge osobe povezane s tim.

Dezinformacije o napadu u Southportu počele su se širiti samo nekoliko sati nakon napada, prvenstveno putem aplikacije Telegram i na društvenoj mreži X.

Analiza Sky Newsa pokazala je da je početna dezinformacija došla do puno više ljudi od naknadnog objašnjenja i točne informacije.

Među prvima je dezinformaciju podijelio tabloidni Channel 3 Now koji je pogrešno ime napadača objavio u naslovu, a vijest potom podijelio na društvenim mrežama gdje je netočno ime pročitalo više tisuća ljudi. Veliku je ulogu u širenju dezinformacije odigrao profil na X-u European Invasion koji prati više od 400.000 ljudi. Jednu od njihovih objava o napadu, u kojoj su istaknuli neprovjereno i pogrešno ime napadača vidjelo je gotovo dva milijuna ljudi. Treba spomenuti da se njihove objave uglavnom temelje na vijestima iz rubrike “crna kronika” i uglavnom su usmjerene protiv stranaca. Kako piše SkyNews, objavu je podijelio i RT (Russia Today), televizija pod kontrolom ruske vlasti kojoj je trenutno račun na X-u blokiran u nekim zemljama.

Širenju netočne informacije pridonio je i influencer Andrew Tate kojeg na X-u prati gotovo 10 milijuna ljudi. Teško je u moru objava pronaći najsporniju, no spomenimo da je u jednoj napisao da je “ilegalni migrant stigao u Englesku brodom prije mjesec dana, a onda je odlučio napasti djecu nožem”.

Potom je detaljniju objavu da je uhićeni muškarac iz Cardiffa komentirao posprdno upozoravajući pratitelje da ih “Matrix pokušava spriječiti u shvaćanju istine o ilegalnim migrantima kojima dozvoljavaju ulazak. Smještaj u besplatnim hotelima u Cardiffu nakon što dođu u zemlju, ne znači da su IZ Cardiffa”.

Podijelio je i fotografiju muškarca koji je 2023. osuđen za napad nožem na njemačkog turista na aerodromu u Dublinu i nema nikakve veze s napadom u Southportu. Nakon toga je imao još dvije posprdne izjave na račun imigranata. U jednoj je napisao da “ne treba brinuti da im imigranti uzimaju poslove jer im država ionako daje besplatan život”, a u drugoj je podijelio neukusnu ilustraciju tamnopute osobe s prslukom za spašavanje kako sjedi u narančastom brodu s gomilom novca u jednoj i nožem u drugoj ruci.

U utorak, dan nakon napada, 30. srpnja, Tommy Robinson, krajnji desničar, rekao je svojim pratiteljima na X-u kojih ima gotovo milijun da postoji “više dokaza koji upućuju na to da je islam problem mentalnog zdravlja, a ne religija mira”. U videu (arhiviranom ovdje) je dodao da “zamjenjuju britansku naciju neprijateljskim, nasilnim, agresivnim migrantima. Vaša djeca [vladi] nisu bitna”. Prema priopćenju policije okruga Merseyside (u sklopu kojeg se nalazi Southport) članovi ekstremno desne Engleske obrambene lige, čiji je Robinson suosnivač, bili su među onima koji su u utorak poveli nasilne prosvjede u Southportu, piše Al Jazeera.

Istovremeno je krajnje desni britanski zastupnik i euroskeptik Nigel Farage objavio jednominutni video na X-u preispitujući je li policija, kad je rekla da napad nije povezan s terorizmom, govorila istinu, a njegovu je objavu vidjelo preko 6,6 milijuna ljudi (arhivirano ovdje).

Zbog nereda otkriven identitet maloljetnog počinitelja

Za ubojstvo djevojčica optužen je Axel Muganwa Rudakubana, 17-godišnji mladić rođen u Cardiffu u Walesu kojem su roditelji iz Ruande. On je prije desetak godina s roditeljima preselio na područje Southporta i nema nikakve veze s islamom. Premda se prema engleskom zakonu ime maloljetnog počinitelja ne otkriva, sudac Andrew Menary odlučio ga je otkriti zbog interesa javnosti. Rekao je da to radi zbog dezinformacija koje se šire i potiču nasilje i dodao: “Sprečavanje objave detalja iz istrage u ovom trenutku nije u interesu javnosti i dozvoljava daljnje širenje dezinformacija. Odluka nije uobičajena, ali je u interesu javnosti.” U argumentima protiv iznošenja identiteta maloljetnika rečeno je da ima “dijagnozu iz spektra autizma” zbog čega “nije htio izlaziti iz kuće niti komunicirati s obitelji neko vrijeme”.

Do 6. kolovoza u neredima je uhićeno više od 400 ljudi. Među njima je bilo i djece od 11 godina. U srijedu 7. kolovoza policijske su se snage pripremile na još jednu večer nereda, no u većini gradova na ulice su izašli prosvjednici koji su se pak okupili na mirnim, antirasističkim prosvjedima pokazujući solidarnost s nepravedno pogođenim građanima. Desetine građana Southporta izašlo je s lopatama i metlama kako bi pomogli sugrađanima čiji su domovi ili poslovni prostori pogođeni neredima. Dio poduzetnika ponudio je svima besplatnu obnovu domova i dućana.

Zaključno, možemo reći da su informacije koje je Marin Miletić objavio u statusima na društvenim mrežama zavaravajuće jer im nedostaje kontekst te se izvodi pogrešan zaključak.

Neredi i nasilje u britanskim gradovima posljednjih tjedan dana nemaju nikakve veze sa slučajem silovanja 13-godišnje djevojčice u Newcastleu. Također, širenje mržnje te rasne netrpeljivosti ne predstavlja tek “piskaranje”, već kazneno djelo za koje su zakonom propisane kazne te su stoga dvojica muškaraca i osuđena. Glavni razlozi dubokih nemira i nereda na britanskim ulicama nisu nepravde u različitim sudskim presudama, već ubojstvo tri djevojčice koje se dogodilo 29. srpnja, a koje nije bilo vjerski motivirano ili povezano s terorizmom.