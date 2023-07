Prije 2000 godina prosječna temperatura na Zemlji nije bila 2 stupnja viša nego danas

Na Facebook profilu Živčana Žirafa, s čijim se dezinformacijama Faktograf bavio i ranije objavljen je status (arhivirano ovdje) u kojem se negiraju znanstveno dokazane činjenice da je za klimatske promjene, odnosno globalno zatopljenje, odgovorna djelatnost čovjeka te se one koji upozoravaju na tu krizu optužuje da šire “klimatsku histeriju”.

“Kratki isječak s njemačke ZDF televizije razotkriva klimatsku propagandu. Prije 2000 godina temperatura je bila toplija za 2 stupnja, i to u vremenu kada uopće nije bilo fosilnih goriva, automobila i industrije. Ništa strašno se tada nije dogodilo, nikakva katastrofa ili smak svijeta nisu uslijedili. Mainstream s ovakvim izjavama nesvjesno sam sebi puca u koljeno i razotkriva klimatsku histeriju kao čistu propagandu bez ikakvog uporišta”, stoji u statusu Živčane Žirafe objavljenom 11. srpnja.

Uz status je objavljena i snimka iznad koje piše: “ZDF sam sebe pobija: ‘Prije 2000 godina je prosječna temperatura iznosila oko 2 stupnja više nego danas’ – i to bez automobila, bez peći na lož ulje, bez industrije“.

U snimci su napisani titlovi na hrvatskom jeziku: “Rimljanima su život ili smrt gladijatora vrlo malo značili i bili su prirodni poput promjene godišnjih doba. Prije 2000 godina prosječna temperatura bila je oko 2 stupnja viša nego danas. Ipak, zime su ponekad znale biti oštre, a preživljavanje u divljini bilo je teško“.

Istu objavu pronašli smo na još desetak korisničkih profila na Facebooku.

Citat iz dokumentarca ORF-a snimljenog 2006. godine

Snimka i navodi iz statusa Živčane Žirafe početkom srpnja proširili su se i na profilima društvenih mreža njemačkog govornog područja, a dijelili su ih i političari iz njemačke desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) (arhivirano ovdje), piše AFP Austrija u tekstu objavljenom 4. srpnja (arhivirano ovdje).

ZDF je AFP-u potvrdio da se u snimci zaista radi o citatu iz dokumentarnog filma “Carnuntum-Weltstadt im Land der Barbaren” (arhivirano ovdje) (Carnuntum – kozmopolitski grad u zemlji barbara), kojega je 2006. godine producirao ORF. AFP je pogledao dokumentarac i utvrdio da je citat naveden u statusima autentičan, no nisu uspjeli utvrditi na temelju čega je kazano da je prosječna temperatura zraka prije 2000 godine bila dva stupnja viša nego danas.

Iz znanstvenog odjela ORF-a, koproducenta dokumentarca, su im potvrdili da se radi o dokumentarcu iz 2006. godine i odgovorili da je redatelj i scenarist dokumentarca Kurt Mündl umro te se od njega više ne može doznati izvor te informacije. “Klimatske promjene su se u povijesti Zemlje i čovječanstva redovito događale. No, zatopljenje koje se događa danas je jedinstveno jer je na njega utjecao čovjek”, odgovorili su iz ORF-a.

Nema znanstvenih dokaza da je prije 2000 godine temperatura bila viša nego danas

Klimatski se stručnjaci slažu da nema znanstvenih dokaza da je prije 2000 godina prosječna temperatura bila dva stupnja viša nego danas, kao što se to navodi u dokumentarcu. Jan Esper, profesor klimatske geografije sa Sveučilišta Johannes Gutenberg iz Mainza kazao je AFP-u da je netočan navod da je u središnjoj Europi prije 2000 godina temperatura bila dva stupnja viša nego danas.

Također, i čelnik Regionalne klimatske istraživačke grupe u Centru za klimatske i globalne promjene Wegener pri Sveučilištu u Grazu, Douglas Maraun, kazao je AFP-u da je temperatura “u vrijeme oko rođenja Isusa Krista na sjevernoj hemisferi bila malo hladnija nego je danas – ako se uspoređuju s temperaturama u 1980-im godinama”.

To se dokazuje i, između ostalog, istraživanjem koje je 2011. godine objavljeno u časopisu Science (arhivirano ovdje) gdje se u grafu na 4. stranici (arhivirano ovdje) pokazuje rekonstrukcija devijacija temperature uspoređujući ih s razdobljem između 1901. i 2000. godine. “Tu nema ničega što bi pokazivalo veće temperature nego danas, već blago hladnije”, objašnjava Maraun.

To je potvrdio i čelnik Klimatskog istraživačkog odjela Austrijskog federalnog instituta Geosphere Austria, Marc Olefs, koji se referirao na studiju stručnjaka iz 2016. godine (arhivirano ovdje) naslovljenu “Ljetne temperature u Europi od doba Starih Rimljana”. U toj studiji je na trećoj stranici objavljen graf (arhivirano ovdje) iz kojeg se, također, ne može zaključiti da je prije 2000 godina u Europi bilo toplije nego je danas.

Teško je procijeniti globalne temperature iz prošlosti

No, znanstvenici ističu i da je mnogo teže rekonstruirati prosjek globalnih temperatura od prosjeka temperatura u pojedinim regijama prije 2000 godina. “Teško je nedvosmisleno odgovoriti je li temperatura globalno bila dva stupnja viša nego danas”, kazao je Esper.

Njemački klimatski konzorcij napisao je na svojim internetskim stranicama (arhivirano ovdje) da se temperatura zraka na površini Zemlje već povisila za jedan stupanju u odnosu na predindustrijsko doba. “Prema dostupnim paleoklimatskim podacima, takva razina nije nikada prije postojala tijekom proteklih 2000 godina i najvjerojatnije nikada tijekom trenutnog interglacijalnog razdoblja (Holocena), koji je počeo prije gotovo 12 tisuća godina – nikada prije u povijesti modernog čovjeka”.

Iz Njemačke federalne agencije za okoliš (arhivirano ovdje) AFP-u su odgovorili da je prosječna globalna temperatura prije 2000 godina bila oko jednog stupnja niža od današnje prosječne temperature. Oni su se pozvali na istraživanje 2013. godine objavljeno u časopisu Nature (arhivirano ovdje) gdje je u grafu 4b (arhivirano ovdje) navedeno da je globalnim zagrijavanjem, koje traje posljednjih 100-njak godina, završio dugogodišnji trend hlađenja i da ovako visokih temperatura, kao što su danas, nije globalno bilo 1400 godina.

U prošlosti je bilo razdoblja regionalnog zagrijavanja

U svom su odgovoru AFP-u napisali da je u prošlosti bilo razdoblja regionalnog zagrijavanja, a kao primjer su naveli srednjovjekovlje (oko 900 do 1400. godine) na sjevernoj hemisferi. No, to su bili lokalni fenomeni, što je naveo i Međuvladin panel za klimatske promjene (arhivirano ovdje). S druge strane, trenutno zatopljenje je globalni fenomen.

Veliki broj publikacija navodi da su prosječne temperature posljednjih godina više nego gotovo tijekom cijelog razdoblja Holocena. Na primjer, u studiji objavljenoj 2013. godine u časopisu Science (arhivirano ovdje) zaključuje se da su globalne temperature trenutno “više nego tijekom 90 posto razdoblja Holocena”. Prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Science Data (arhivirano ovdje) zaključuje se da u posljednjih 12,000 godina nije bilo 200-godišnjeg razdoblja toplijeg od posljednjeg desetljeća.

Za trenutno globalno zatopljenje krivo je djelovanje čovjeka

Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) u svom izvještaju iz 2021. godine (arhivirano ovdje) zaključio je i da se trenutni porast globalne temperature događa mnogo brže i drastičnije od ranijih klimatskih promjena. Navode da je trenutno globalno zatopljenje nezabilježeno u više od 2000 godina, kao i da globalna temperatura mjerena na razini tla od 1970-ih raste brže nego u bilo kojem 50-godišnjem razdoblju posljednjih 2000. godina. Slično pokazuje i graf objavljen 2021. u časopisu Nature (arhivirano ovdje).

Znanstvenici diljem svijeta slažu se da je do oštrog rasta globalnih temperatura posljednjih godina velikim dijelom došlo zbog ispuštanja stakleničkih plinova kao rezultata ljudskog djelovanja. IPCC tako jasno navodi da se taj rast ne može objasniti kroz djelovanje samo prirodnih sila. “Nepobitno je da je ljudski utjecaj zagrijao atmosferu, oceane i zemlju”, zaključili su 2021. godine.

Klimatski znanstvenik Maraun kaže da se nikako iz toplijih razdoblja u prošlosti ne može zaključiti da trenutne klimatske promjene nisu nastale zbog ljudskog djelovanja. Kada ga je AFP upitao otkrivaju li više temperature prije 2000 godina “klimatsku histeriju”, on je odgovorio: “Naravno da ne. Staklenički plinovi su zagrijali klimu”.

Zaključno, točno je da je u ORF-ovom dokumentarcu iz 2006. rečeno da je prije 2000 godina prosječna temperatura zraka bila oko 2 stupnja viša nego danas, no znanstvene procjene demantiraju taj podatak. S druge strane, regionalna zagrijavanja u prošlosti nisu nikakav dokaz o uzrocima sadašnjeg globalnog zagrijavanja. Stručnjaci se slažu da su trenutne klimatske promjene posljedica ljudskog djelovanja, a upozoravanje na njih ne može se nazvati “klimatskom histerijom” ili propagandom. Zbog svega navedenog, ocjenjujemo status na Facebooku netočnim.